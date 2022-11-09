مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا لم تؤكد تسلمها طائرات مسيرة من إيران

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنه بالرغم من التأكيدات الإيرانية عن تسليم موسكو طائرات مسيرة قبل بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا لم تؤكد السلطات الروسية تسلمها طائرات مسيرة من إيران.





وأضاف مشيك، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الخبراء والمراقبين فى موسكو يتحدثون عن أنه فى حال استلمت روسيا هذه الطائرات فهذا أمر طبيعى نظرا للتعاون العسكرى والاقتصادى الذى يجمع روسيا وإيران. وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى طهران ولقائه مع عدد من المسئولين الإيرانيين يأتى فى إطار التشاور الروسى الإيرانى فى ظل الأزمة الراهنة التى نعيشها وتحديدا بعد حديث روسيا عن تجاوز الغرب الخطوط الحمراء الروسية، وكذلك فى ظل تقديم الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا.

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