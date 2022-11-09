العالم اليوم - "بنزيمة حزين ومحبط".. أنشيلوتي يردّ على الاتهامات

انتم الان تتابعون خبر "بنزيمة حزين ومحبط".. أنشيلوتي يردّ على الاتهامات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - دافع مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن كريم بنزيمة إزاء الاتهامات بأنه لا يلعب مع ريال مدريد للاستعداد لكأس العالم، وقال الأربعاء إن مهاجم فرنسا نفسه حزين بسبب ضياع الدقائق قبل الذهاب إلى قطر.

وسيفوّت بنزيمة، 34 عاما ويعاني من إرهاق عضلي، المباراة السادسة على التوالي عندما يستضيف مدريد فريق قادس ضمن الدوري الإسباني الخميس. وسيكون ذلك آخر لقاء للنادي قبل توقف فترة كأس العالم.

وقال أنشيلوتي إنه "سخيف أن يقول الناس إن بنزيمة يحاول الحفاظ على نفسه ليلعب مع منتخب فرنسا الوطني".

وأضاف: "إنه اعتلال صغير وحاول كريم التعافي منه. إنه أول من يشعر بالإحباط من الموقف، إذ سيدخل كأس العالم دون الدقائق التي يحتاج إليها ليكون في حالة أفضل".

منذ الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام قبل ثلاثة أسابيع، فوت بنزيمة المباريات أمام إشبيلية ولايبزيغ وجيرونة ورايو فاليكانو. ولعب أقل من 30 دقيقة بعد ترك مقعد البدلاء في مباراة فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف لسيلتيك في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الشهر.

وكانت بدايته الأحدث في مباراة فاز بها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم 19 أكتوبر، حيث أحرز آخر أهدافه.

وتابع أنشيلوتي: "الشيء الوحيد الذي يزعجني هو عدم تمكن كريم من مساعدة الفريق بجودته".

ويعود بنزيمة إلى كأس العالم بعد أن فوت البطولة في روسيا 2018. وسيعلن مدرب المنتخب ديدييه ديشامب تشكيل فريقه الذي سيحاول الدفاع عن لقبه في قطر الأربعاء.