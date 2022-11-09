الكرملين يعلق على الانتخابات الأمريكية

الكرملين يعلق على الانتخابات الأمريكيةاعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاربعاء بأن موسكو تتابع سير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مؤكدا ان بلاده لا تعقد آمالا كبيرة على هذه الانتخابات من حيث تأثيرها على العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف في تصريحات صحفية قوله: "لا يمكن القول إننا تركنا كل شيء جانبا لنتابع (الانتخابات الأمريكي). لدينا الكثير من شواغلنا الخاصة، وهي أكثر أهمية بالنسبة لنا. لكننا بالطبع نحلل بعناية المعلومات الواردة".

وشدد بيسكوف على أن هذه الانتخابات، رغم أهميتها، لن تساعد بأي حال من الأحوال في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية.

واضاف: "هذه الانتخابات مهمة، ولكن ربما لن أخطئ إذا قلت إنه لا ينبغي المبالغة في أهميتها لمستقبل علاقاتنا الثنائية على المديين القصير والمتوسط. هذه الانتخابات لا يمكنها أن تغير شيئا جوهريا. لطالما العلاقات سيئة وستبقى كذلك".