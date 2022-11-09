الخارجية الروسية: قصف أوكرانيا للأراضي الروسية بقاذفات صواريخ متعددة يعد عملًا إرهابيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن قصف الجيش الأوكراني للأراضي الروسية باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة واستخدام ألغام "ليبستوك" المضادة للأفراد المحظورة ضد المدنيين تعتبر أعمالا إرهابية.

وأضافت المتحدثة "القصف المستمر للأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة واستخدام ألغام ليبستوك المضادة للأفراد المحظورة ضد السكان المدنيين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وهو في الواقع إرهاب".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابعت "يتم نثر الآلاف من هذه الأجهزة الخطرة باستخدام الذخائر العنقودية في شوارع المدن الروسية في دونباس، وأصيب أكثر من 80 مدنيا، من بينهم أربعة قاصرين، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن روسيا غاضبة لأن العديد من الطعون المقدمة من قبل قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الحقائق لا تزال دون إجابة، مشيرة إلى أن مساعدة أوكرانيا هي مثال على العدالة الانتقائية المسيسة.

وقالت "إن رفض المدعي العام للمحكمة إجراء فحص هادف لشهادات متعددة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس، والتي قدمتها سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، بشكل عام، دليل آخر على ذلك".