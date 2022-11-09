المستشار الألمانى: يجب أن نتغلب على أزمة الطاقة بالتضامن وتشكيل واقع جديد

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، تعليقا على التقرير السنوى لمجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، إنه يجب التغلب على أزمة الطاقة بالتضامن وتشكيل واقع جديد من خلال مواجهة هذه التحديات فى ألمانيا.





وأضاف أن هناك الكثير من الأمور التى يجب التعامل معها جراء عواقب الأزمة الأوكرانية، ومنها ارتفاعات جديدة فى التضخم، مشيرا إلى مواجهة بلاده لتطور اقتصادى ستنجم عنه تحديات اقتصادية واجتماعية، ما لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجهتها.

وشدد على أن الأمر يتعلق بتماسك المجمتع، حتى يتمكن المواطنون والشركات المحافظة على ثقتها فى المستقبل وتثق فى أنه يمكن العمل معًا، وقال "إن حزم المساعدات التى قررناها - ما يقرب من 100 مليار يورو إجمالاً - والدرع الدفاعى البالغ 200 مليار يورو لها هذا الغرض بالضبط هذه موارد غير عادية نقوم بتعبئتها، لكنها مستثمرة جيدًا لأنها توفر تلك الثقة التى نحتاجها بالفعل".

وأوضح أن "التقرير يدور أيضًا حول حقيقة أنه يتعين علينا إنشاء واقع جديد - وهذا صحيح بالفعل - مواكب تمامًا للإجراءات التى اتخذناها لتجاوز الأزمة مع أنظمة التخزين الكاملة، والتى يمكننا البدء بها تلك التشريعات، مع تنويع وارداتنا من الطاقة، من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة للغاز الطبيعى المسال لاستيراد الغاز على سواحل ألمانيا الشمالية، وبالطبع عن طريق إعادة التشغيل المؤقت أو ترك محطات الطاقة التى كانت ستُستخدم فى إنتاج الكهرباء لدينا، وهو ما يتعلق بمحطات الطاقة التى تعمل بالفحم، ومحطات الطاقة النووية".

وأضاف "فى الوقت نفسه، نحن ندفع عجلة انتقال الطاقة - وهذا ما يمكن للمرء أن يفهمه من خلال الواقع الجديد لم تجعلنا الأزمة الحالية نتخلى عن المسار الذى كنا نسير فيه، لقد شرعنا فى ضمان تشغيل جميع توربينات الرياح، والألواح الشمسية، والشبكات الأفضل التى لدينا للمستقبل الذى تحتاجه بلادنا".