جدة - نرمين السيد - وأضاف روزفلت، خلال مداخلة بالصوت والصورة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحزب الجمهورى يرى أن هناك الكثير من التغييرات ويتوقع الفوز، متابعا: «أظن أن هذا أمر قريب للغاية، ويجب أن نعرف كيف يفكر الناس وكيف يشعرون».
وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة جدا ومشكلات تواجه الدول مثل التضخم وملف حقوق المرأة، مؤكدا حدوث تصدع كبير بسبب تلك الأزمات التى يواجهها المواطن الأمريكى، متابعا: «نحن الآن فى وسط الحوار العالمى حول الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفعله الولايات المتحدة»، مؤكدا أنه إذا وصل الجمهوريون إلى الحكم سيكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ القاهرة الإخبارية: وصول الجمهوريين للحكم يعنى احتواء أزمة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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