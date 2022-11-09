جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أمل مختار، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مشروع قانون الهجرة فى فرنسا يقوم بعمل نوع من الفرز بين الهجرة غير النظامية والهجرة التى تحتاجها دول أوروبا لسد فراغات كبيرة فى العمالة وفى حالة النقص الحاد من الشباب فى كثير من الدول الأوروبية.





وأضافت الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشائع هو استخدام الهجرة غير النظامية لأن حركة البشر طوال الوقت حركة دائمة ومنطقية ودائما البشر ينتقلون من أماكنهم لدول أخرى رغبة منهم على الحصول على مناخ أكثر أمانا أو اقتصاد أفضل. وتابعت الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: القضية الآن فى أوروبا أن هناك احتياجا حقيقيا للعمالة والشباب، وهناك فرص عمل كبيرة للغاية، ولكن المشكلة أن تكون الهجرة غير نظامية، وهذا التنظيم باب أفضل بالنسبة الطالبين للهجرة والانتقال من دول الجنوب لدول أوروبا ولكن المهم كيف سينفذ هذا القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبيرة لـ القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الهجرة بفرنسا يحدد ما تحتاجه أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.