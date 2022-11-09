أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على صناعة الصلب الروسية

جدة - نرمين السيد - دعت أوكرانيا، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على صناعة الصلب الروسية، وإدراج الخام الأوكرانى ومنتجات أخرى فى سلسلة التوريد الغربية، لتحل محل روسيا فى هذه الأسواق.





وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة هذه المسألة فى اجتماع بين النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكرانى وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، نقلاً عن الخدمة الصحفية لوزارة الاقتصاد الأوكرانية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: "الصلب مجال نهتم فيه بشكل خاص بتوسيع العقوبات ضد روسيا والوصول إلى السوق الأمريكية.. يجب أن تخضع جميع المنتجات المعدنية الروسية للعقوبات الأمريكية، ولهذه الغاية، ندعو إلى إدراج الخام الأوكرانى ومنتجات أخرى فى سلسلة التوريد الغربية واستبدال روسيا فى هذه الأسواق".

وأوضحت أنه من المهم أيضًا مساواة الخام الأوكرانى والحديد الخام بمنتجات من الاتحاد الأوروبى وتمديد إعفاء منتجات التصدير الأوكرانية من التعريفات الضريبية "على الأقل حتى نهاية عام 2024".

وأضافت سفيريدينكو أنه من المهم للغاية أيضا مساعدة أوكرانيا الآن على التغلب على أزمة الطاقة، داعية الولايات المتحدة إلى زيادة الإمدادات إلى أوكرانيا من أنظمة ومعدات مضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار للتغلب على عواقب القصف، والمولدات والمحولات وما إلى ذلك.