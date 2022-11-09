العالم اليوم - بيرول: اقتراب النفط من 100 دولار "خطر حقيقي" على الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن اقتراب أسعار النفط من 100 دولار يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه فوجئ بقرار أوبك+ خفض الإنتاج في اجتماع الخامس من أكتوبر.

وقال بيرول لوكالة رويترز على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر "تلك الدول (من منتجي النفط) اتخذت في الماضي قرارات ساعدت في تهدئة أسواق النفط... (لكن) هذا القرار قد يفرض مزيدا من الضغوط الصعودية على التضخم ويضعف الاقتصاد العالمي".

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط مخاوف بشأن تحديات كورونا في الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم، وارتفاع المخزونات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 94.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 88.15 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.