أيرلندا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - وقال كوفينى - وفقًا لتصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أوكرانيا تقاتل فى الوقت الراهن من أجل بقائها ضد قوة عسكرية عظمى، ولذا يجب دعمها فى مساعيها الرامية للحضول على عضوية كاملة فى الاتحاد الأوروبى، بدلاً من مجرد منحها العضوية الجزئية أو اتفاقية الجوار".

وأشار وزير الخارجية الأيرلندى إلى أن الاتحاد الأوروبى ينبغى أن يستفيد من انضمام الدول أخرى له.

جدير بالذكر أن نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أولجا ستيفانيشينا، قد صرحت أول أمس الأحد بأن البلاد تعتزم استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية عام 2024.