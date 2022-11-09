جدة - نرمين السيد - وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلنت مواصلة حشد وحداتها على حدود المنطقة، إلا أنه فى المرحلة الراهنة لا يزال الوضع تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس.
وأفادت وسائل إعلام، فى وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت أمس الثلاثاء، شن هجوم على مواقع القوات الروسية فى منطقة خيرسون من اتجاهات مختلفة وخاصة فى منطقة قرية سنيجيريوفكا، لكنها تراجعت بخسائر كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل نائب حاكم مقاطعة خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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