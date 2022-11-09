مقتل نائب حاكم مقاطعة خيرسون

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلنت مواصلة حشد وحداتها على حدود المنطقة، إلا أنه فى المرحلة الراهنة لا يزال الوضع تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس.

وأفادت وسائل إعلام، فى وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت أمس الثلاثاء، شن هجوم على مواقع القوات الروسية فى منطقة خيرسون من اتجاهات مختلفة وخاصة فى منطقة قرية سنيجيريوفكا، لكنها تراجعت بخسائر كبيرة.