العالم اليوم - مصر توقع اتفاقات شراكة لمشروعات مناخية بـ 15 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - قالت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لمناخ (كوب27) الأربعاء إن مصر وقعت اتفاقات شراكة في قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

أوضح البيان أن المشاريع تشمل مشروعا للطاقة بعشرة مليارات دولار وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.

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