النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، حصل الجمهوريين على 48 مقعدا، فيما حصل الدميقراطيين على 48 أيضا بمجلس الشيوخ. وللسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل جميع المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه، كذلك لتأمين الأغلبية فى مجلس الشيوخ، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطى الحاكم 50 مقعدا.

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