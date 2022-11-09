الناتو يعلن عقد قمة فى ليتوانيا يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - وأطلع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الأربعاء، ممثلى الدول الأعضاء فى الحلف على المواعيد الرسمية للقمة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، إنه يتطلع إلى الترحيب بالحلفاء والشركاء ذوى التفكير المماثل فى العاصمة الليتوانية.

وكتب ناوسيدا - على موقع التدوينات القصير "تويتر"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية - أنه "فى مواجهة الحرب الروسية فى أوكرانيا نقف فى وحدة وتضامن. وملتزمون بالدفاع الجماعى".

من جانبه، قال وزير الخارجية الليتوانى، جابريليوس لاندسبيرجيس، فى بيان صحفى، "نحن فخورون للغاية باستضافة قمة الناتو فى فيلنيوس. آمل أن يكون احتفالا بالنصر. لكى يحدث هذا، فإننا ندعو شركاءنا ليس فقط لمواصلة دعمهم لأوكرانيا، ولكن أيضا لزيادة الدعم".

وأشار لاندسبيرجيس إلى أن اختيار فيلنيوس لقمة الحلف يسلط الضوء على أمن الجناح الشرقى لحلف الـ"ناتو" وأرسل إشارة قوية بأن ضمان أمن منطقة البلطيق مهم للحلف بأكمله".