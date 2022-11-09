ماكرون يعلن انتهاء عملية برخان فى منطقة الساحل

وكانت فرنسا قد قررت، فى 17 فبراير الماضى، إعادة تنظيم قوتها برخان "خارج الأراضى المالية" بعدما استنتجت أن "الشروط السياسية والتشغيلية لم تعد متوافرة للبقاء فى مالى".
ورغم سعى ماكرون، فى يوليو الماضى، خلال جولة فى إفريقيا، لطمأنة عدد من الدول إلى أن فرنسا ستعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، إلا أن منسوب الشكوك فى قدرة باريس العسكرية ارتفع بعد خروج برخان، رغم وجود نحو 3000 جندى فرنسى منتشرين فى النيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
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