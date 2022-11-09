الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: حسم ملف التمويل بقمة المناخ اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف وربيرج فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه سيتم حسم "ملف التمويل" فى دعم التحول للمشروعات الخضراء بقمة المناخ، اليوم الأربعاء.

وكان وربيرج، قد أعلن أنه يرغب فى أن يستجيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لنداء الرئيس السيسى وما يقوله القادة الأخرين بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن بوتين لديه إمكانية لوقف هذه الحرب وسحب قواته.

وتابع بأن الحرب الأوكرانية ستكون أحد الملفات التى يناقشها الرئيس السيسى، ونظيره الأمريكى جو بايدن باجتماعهما الجمعة المقبلة، مشددًا على أن مصر حليف وشريك استراتيجى لأمريكا وتربطهما علاقات استراتيجية منذ زمن، ومصر كانت ولا زالت تلعب دور جوهرى فى كافة الملفات الهامة فى الإقليم وخارجه.