الخارجية الروسية: لا توافق حتى الآن على تمديد اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يحظران حتى الآن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أن النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، كان قد أعلن فى وقت سابق، إن الأمم المتحدة وعدت روسيا بأنها ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة على الصادرات الغذائية الروسية، بما يتماشى مع اتفاق الحبوب.

وكان اتفاق الحبوب قد أبرم بين أوكرانيا وروسيا، فى يوليو الماضى، وينتهى مفعوله فى 19 نوفمبر الجارى للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التى تسبب بها النزاع ولاسيما فى إفريقيا.