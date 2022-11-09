العالم اليوم - مجموعة التنسيق العربية تتعهد بـ 24 مليار دولار لأزمة المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - تعهدت مجموعة التنسيق العربية، بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية، بحسب بيان الأربعاء.

ومجموعة التنسيق العربية تحالف استراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي. تضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

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