جدة - نرمين السيد - وقال كيرى فى كلمته خلال إحدى الجلسات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، إن هناك خطط للشركات لشراء أرصدة الكربون لدعم البلدان التى ابتعدت عن طاقة الفحم.
وأضاف أن الشركات بما فى ذلك Microsoft (NASDAQ ) وPepsiCo شاركت فى الخطط، بينما كانت الدول والمنظمات البيئية داعمة أيضًا، مؤكدا إنه تم استبعاد شركات الوقود الأحفورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون كيرى: سعيد بمشاركتى فى Cop27.. وهناك مبادرة جديدة لسوق الكربون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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