جون كيرى: سعيد بمشاركتى فى Cop27.. وهناك مبادرة جديدة لسوق الكربون

جدة - نرمين السيد - وقال كيرى فى كلمته خلال إحدى الجلسات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، إن هناك خطط للشركات لشراء أرصدة الكربون لدعم البلدان التى ابتعدت عن طاقة الفحم.

وأضاف أن الشركات بما فى ذلك Microsoft (NASDAQ ) وPepsiCo شاركت فى الخطط، بينما كانت الدول والمنظمات البيئية داعمة أيضًا، مؤكدا إنه تم استبعاد شركات الوقود الأحفورى.