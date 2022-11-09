أوكرانيا: وحدات مشغلى الطائرات الهجومية تتشكل فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء إنه يتم تشكيل وحدات من مشغلى الطائرات بدون طيار الهجومية كجزء من القوات فى المنطقة الحدودية مع جمهورية بيلاروسيا.





وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان لها، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتا، وتركز جهودها على محاولات تعطيل أعمال قوات الدفاع، وتقوم بعمليات هجومية فى اتجاهات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت هيئة الأركان إلى أنه فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمكنت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية من صد هجمات القوات الروسية فى بعض المناطق فى لوجانسك وكذلك فى مناطق تابعة لدونيتسك.

وأوضحت أن القوات الروسية تواصل قصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، كما تعمل على تحصين المواقع الدفاعية والقيام بعمليات استطلاع جوى، موضحة أن الجانب الروسى شن خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 هجمات صاروخية و32 ضربة جوية وأكثر من 70 هجوما باستخدام أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.