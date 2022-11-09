واشنطن: نتفق مع نداء السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد ساميويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة منذ شهور وقبل شن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحرب الوحشية ضد أوكرانيا، يرفض تلك الحرب، مضيفًا: "نحن نتفق مع نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".





وأضاف وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يرغب فى أن يستجيب بوتين لنداء الرئيس السيسى وما يقوله القادة الأخرين، مشددًا على أن بوتين لديه إمكانية لوقف هذه الحرب وسحب قواته. وتابع بأن الحرب الأوكرانية ستكون أحد الملفات التى يناقشها الرئيس السيسى، ونظيره الأمريكى جو بايدن باجتماعهما الجمعة المقبلة، مشددًا على أن مصر حليف وشريك استراتيجى لأمريكا وتربطهما علاقات استراتيجية منذ زمن، ومصر كانت ولا زالت تلعب دور جوهرى فى كافة الملفات الهامة فى الإقليم وخارجه.

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