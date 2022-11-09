روسيا تحبط 12 محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير مخزن للذخيرة تابع لأوكرانيا يضم راجمات هيماريس الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد اتهم فى وقت سابق أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

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