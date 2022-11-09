العالم اليوم - "صيد ثمين" بقبضة الأمن الداخلي اللبناني.. 8 خلايا داعشية

انتم الان تتابعون خبر "صيد ثمين" بقبضة الأمن الداخلي اللبناني.. 8 خلايا داعشية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:21 مساءً - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، أنها تمكنت من تنفيذ "عمليات نوعية استباقية دقيقة" خلال صيف عام 2022، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف 8 خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية، ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت المديرية إنها تمكنت من تنفيذ العمليات عبر جهاز شعبة المعلومات التابع لها، موضحة أنه "تبين بعد التحقيق مع الموقوفين، تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية، وتجمعات دينية ومدنية مختلفة".

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قد أعلن قبل أيام عن توقيف خلايا إرهابية هذا العام.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد "بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، 30 إرهابيا غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيات السورية والفلسطينية والمصرية"، وقد أحيلوا جميعا إلى القضاء المختص.

كما تبين من خلال التحقيقات معهم، أنه "خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشددون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مواتية لذلك".