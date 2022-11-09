قفزة جديدة فى أسعار الوقود بـ لبنان

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية على منصة صيرفة الرسمية وفى السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، فيما سجلت أسعار الوقود بمختلف أنواعه ارتفاعا كبيرا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.





واستهلت منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزى عملها اليوم، بمتوسط سعر الصرف الختامى لتعاملات أمس والذى بلغ 30300 ليرة لبنانية لكل دولار بزيادة ملحوظة قدرها 200 ليرة عن متوسط سعر الصرف المستقر فى التعاملات على مدار قرابة 3 أسابيع مضت، علما بأن منصة صيرفة هى المعتمدة فى تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت والأدوية والمستوردات الحكومية.

بينما ظل سعر الصرف الرسمى فى البنوك ثابتا عند حد 1507 ليرات لكل دولار، وهو السعر المعتمد فى جميع المعاملات الحكومية والضرائب والرسوم. كما استقر سعر الصرف المخصص لأصحاب الودائع البنكية بالعملات الأجنبية عند حد 8 آلاف ليرة لكل دولار.

وقفز سعر الصرف فى السوق غير الرسمية ليصل إلى 40300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها حوالى 2000 ليرة للدولار عن متوسط سعر الصرف أمس الأول الإثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع، وهو ما أدى لارتفاع سعر الصرف لدى مكاتب الصرافة ليصل إلى 39800 ليرة لكل دولار.

وترتب على زيادة أسعار الصرف زيادات كبيرة فى أسعار الوقود لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق بجدول التسعير اليوم، والذى تصدره وزارة الطاقة والمياه بشكل شبه يومى، وفقا للتغيرات فى سعر الصرف، حيث باتت جميع أسعار الوقود مقدرة بسعر الدولار فى السوق غير الرسمية.

وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 803000 ليرة بزيادة قدرها 26000 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 821000 ليرة بزيادة قدرها 27000 ليرة. وسجل سعر صفيحة المازوت المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء والسيارات 910000 ليرة بزيادة قدرها 31000.

وارتفع سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلى والتجارى ليصل إلى 449000 ليرة بزيادة قدرها 12000 ليرة.