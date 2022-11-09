العالم اليوم - إمباور تجمع 724 مليون دولار من الطرح العام.. والتغطية 47 مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، الأربعاء، عن جمع حوالي 2.7 مليار درهم (724 مليون دولار)، في الطرح العام الأولي، وتغطية الاكتتاب 47 مرة.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حددت السعر النهائي للطرح عند 1.33 درهم (0.36 دولار)، والذي يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري، المعلن سابقا، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد زيادة حجم الطرح مرتين، فقد طرحت الشركة 2 مليار سهم، بما يمثل 20 بالمئة من إجمالي رأس المال.

وعقب الطرح ستحتفظ هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على حصة نسبتها 56 بالمئة، في الشركة، فيما تحتفظ شركة "الإمارات باور" بنسبة 24 بالمئة من رأس مال الشركة.

ومن المتوقع أن يبدأ تدوال أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي يوم 15 نوفمبر، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

وقالت الشركة إن الطرح حظى بإقبال كبير من المستثمرين، وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب ما يزيد على 124.6 مليار درهم (33.9 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، وبمعدل تغطية 47 مرة، لجميع الشرائح.

وأضافت أن "الاهتمام الكبير يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي".

و"إمباور"، التي تأسست في 2004، رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في دبي هذا العام في برنامج يهدف إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.