العالم اليوم - خانة الأول تتزين.. "علامات فارقة" في انتخابات أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - شهدت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفتيه في الولايات المتحدة علامات فارقة عدة، منها تقلد كاثي هوشول منصب أول امرأة حاكمة لولاية نيويورك وانتخاب ماكسويل فروست كأول عضو ينتمي إلى الجيل "زد".

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435. وهناك أيضا تنافس على منصب الحاكم في 36 ولاية، كما تجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض. الجيل "زد" أصبح الشاب ماكسويل فروست (25 عاما) أول عضو في الكونغرس الأميركي ينتمي إلى الجيل "زد" مع فوزه بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

غرّد فروست على تويتر "لقد فزنا"، مضيفا: "صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلا أفضل".

الجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها. أول امرأة لنيويورك باتت الناشطة والمحامية الديمقراطية كاثي هوشول أول امرأة تنتخب حاكمة لولاية نيويورك، وفازت بالمنصب الذي تولته عام 2021 عقب استقالة الحاكم السابق، أندرو كومو.

هزمت هوشول عضو الكونغرس الجمهوري، لي زيلدن، حليف دونالد ترامب، الذي أدار حملة انتخابية ركزت على الخوف من الجرائم العنيفة.

قالت هوشول لأنصارها: "الليلة، جعلتم أصواتكم مسموعة بصوت عال وواضح. لقد جعلتموني أول امرأة تنتخب حاكمة لولاية نيويورك في التاريخ. لكني لست هنا لصنع التاريخ، أنا هنا لإحداث فارق".

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