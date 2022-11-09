العالم اليوم - تقرير يثير التكهنات حول مشاركة ماني في كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بالحديث عن تقرير لصحيفة رياضية أكدت غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر هذا الشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل تقريرا لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أكد غياب ماني عن مونديال قطر بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن "ليكيب" قولها، إن ماني لن يكون قادرا على اللعب حتى في حال تأهل السنغال لأدوار متقدمة في العرس الكروي العالمي، علما أن مجموعته تضم منتخبات هولندا والإكوادور وقطر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إصابة ماني كانت بوتر الساق، وقد تستغرق فترة العلاج أسابيع.

وحسبما ذكرت "ليكيب"، فإن مدرب البايرن جوليان ناجيلسمان، أكد في تصريح أنه ماني سيخضع لأشعة سينية لتحديد شدة الإصابة، متأملا ألا تكون خطيرة.

ميونيخ يكشف حالة ماني

وقبل تقرير "ليكيب"، كان المدرب المساعد لميونيخ دينو توبمولر قد قال إن الإصابة التي تعرض لها ماني في مواجهة فيردر بريمن، "ليست خطيرة" وسيكون جاهزا لكأس العالم.

وأبلغ توبمولر الصحفيين: "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".