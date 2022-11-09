مصرع 8 أطفال وامرأة من اللاجئين السوريين في حريق بتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن مسؤول اليوم الأربعاء أن حريقا شب بمنزل في شمال غرب تركيا يرجح أنه نجم عن مدفأة، وأسفر عن مقتل 8 أطفال وامرأة من اللاجئين السوريين.

وقال المحافظ يعقوب كانبولات إن الحريق اندلع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في الطابق الأول من مبنى من 4 طوابق في منطقة يلدريم في محافظة بورصة.

وأكد أن الضحايا 6 أشقاء تتراوح أعمارهم بين 1 و 10 أعوام، ووالدتهم البالغة من العمر 31 عاما، واثنان من أبناء عمومتهم تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاما.

حاول والدهم، الذي لم يكن متواجدا في المنزل عند اندلاع الحريق، إنقاذ أفراد أسرته لكنه تأثر بالدخان ونقل إلى المستشفى، بحسب المحافظ. .

وأضاف ”هرعت فرق الإطفاء على الفور إلى المنطقة وحاولت إخماد الحريق ، لكن للأسف ، بعد إخماد الحريق ، كانت الصورة (التي رأوها) في الداخل حزينة. انتابنا حزن عميق يستحيل وصفه”.

كما أشار كانبولات الى أن الفحص الأولي يشير إلى أن الحريق نتج عن مدفأة.

كما نقل 3 من الجيران إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.

يشار إلى أن نحو3.7 ملايين لاجئ سوري يقيمون بتركيا.