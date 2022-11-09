الكرملين: العلاقات مع أمريكا سيئة.. وانتخابات التجديد النصفى لن تغير شيئا

جدة - نرمين السيد - وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى، كونستانتين كوساتشوف، قد أكد أن بلاده لن تبادر التواصل مع البرلمانيين الأمريكيين بعد الانتخابات النصفية.

وقال كوساتشوف، إنه لا يوجد أى دوافع لإجراء حوار بين البرلمانيين الروس والأمريكيين بعد الانتخابات، لأن الموقف المعادى لروسيا له (طابع إجماعى).

كذلك، صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسى، فلاديمير جباروف، بأن انتخابات الكونجرس الأمريكى رغم نتائجها، لا تغير شيئا بالنسبة لروسيا أو لحل النزاع الأوكرانى.