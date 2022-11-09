أحدهم من ذوى الهمم.. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة من بلدة "بدو" وقرية "بيت دقو" فى القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان من مُحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.
وفى محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين أحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما تم اعتقال شابين من بلدتى النبى صالح وبيت ريما شمال محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية "اللبن الشرقية" بعد تفجير باب منزله، وتدمير محتوياته.
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