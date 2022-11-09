العالم اليوم - تصادم قطار بأتوبيس طلاب في مصر.. وكشف حصيلة الإصابات

انتم الان تتابعون خبر تصادم قطار بأتوبيس طلاب في مصر.. وكشف حصيلة الإصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - أصيب 27 طالبًا جراء حادث تصادم قطار بأتوبيس يحمل عددًا من طلاب إحدى الجامعات الخاصة في محافظة الشرقية المصرية، صباح الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أن "غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات بمحافظة الشرقية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية، في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار لموقع "دوت الخليج"، إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن الحصر النهائي لعدد المصابين.

وتواجدت جهات التحقيق المصرية في موقع الحادث للوقوف على أسبابه، في حين تم رفع الأتوبيس من على شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية بالمنطقة.

وأوضح مصدر لموقع "دوت الخليج" أنه جرى نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، جراء إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات، مشددا على أن حالتهم مستقرة، كما تم تقديم الإسعافات الأولية لمصابين بموقع الحادث.

ولم يُعلن عن وجود متوفين جراء الحادث حتى الآن.