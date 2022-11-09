«المركزى الألمانى» يطالب برفع الفائدة فى منطقة اليورو لمحاربة التضخم

جدة - نرمين السيد - حث البنك المركزى الألمانى على ضرورة مواصلة رفع معدلات الفائدة فى منطقة اليورو لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم فى المنطقة الاقتصادية التى تعانى من ارتفاع الأسعار على خلفية أزمة الطاقة والحرب فى أوكرانيا.





وحسب موقع "سكاى نيوز"، قال رئيس البنك يواخيم ناجل، فى خطاب ألقاه فى ندوة للبنك المركزى بمدينة فرانكفورت، إن قرارت إضافية لرفع جديد فى معدلات الفائدة "أمر ضرورى" للرجوع بنسبة التضخم إلى 2% وهى النسبة التى يعتبرها الاتحاد الأوروبى مقبولة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع نسب الفائدة فى منطقة اليورو سيزيد من صعوبة استقرار الأسعار وسيزيد من الصعوبات التى تعانى منها السياسة المالية الأمر الذى قد يهدد ببقاء نسبة التضخم عالية.

وأكد رئيس دويتشه بوندسبانك، أنه سيواصل الضغط من أجل ألا يتراجع البنك المركزى الأوروبى عن سياسة رفع سعر الفائدة واستقرار الأسعار رغم أن ذلك يساهم فى كبح النمو الاقتصادى.

وتوقع ناجل استمرار ارتفاع الأسعار فى ألمانيا ومنطقة اليورو فى العام المقبل، محذرا من التأخر فى اجراءات مواجهة هذا التطور.

وتعانى منطقة اليورو منذ أشهر من ظاهرة ارتفاع نسبة التضخم بسبب أزمة الطاقة المترتبة على قطع روسيا إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبى على خلفية سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

وفى الوقت الذى سجلت نسبة التضخم فى منطقة اليورو فى أكتوبر الماضى ارتفاعا بنسبة 10.7 %، أعلن مكتب الإحصاءات الألمانى ارتفاعا مشابها بنسبة 10.4 % فى الشهر ذاته وذلك مقارنة مع سبتمبر الذى سبقه.