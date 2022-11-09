جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن نتائج انتخابات مجلس النواب أسفرت عن حصول الجمهوريين على 199 مقعدا حتى الآن مقابل 168 للديمقراطيين. وللسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل جميع المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه، كذلك لتأمين الأغلبية فى مجلس الشيوخ، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطى الحاكم 50 مقعدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: هناك من يتوقعون خسارتنا لكن ذلك لن يحدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.