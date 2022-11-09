العالم اليوم - أسهم أوروبا تنخفض والأنظار على نتائج الانتخابات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تنخفض والأنظار على نتائج الانتخابات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، رغم أن مكاسب شركة برينتاج الألمانية حدت من الخسائر، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي لمعرفة مسار السياسة الأميركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم برينتاج لتوزيع الكيماويات 1.6 بالمئة بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام وإعلان الشركة أنها قادرة على موازنة سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية مع تأثر أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع احتدام سباق انتخابات الكونغرس الأميركي، تتوقع الأسواق تحقيق الجمهوريين مكاسب، وهي نتيجة ستكبح على الأرجح إنفاق وقواعد الديمقراطيين، لكنها ستشعل معركة حامية بخصوص رفع سقف الدين الأميركي في العام المقبل.

وتشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب إلى فوز الجمهوريين بعدد 193 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون على 166.