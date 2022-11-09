العالم اليوم - 260 مليون دولار إيرادات "أغذية" في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 260 مليون دولار إيرادات "أغذية" في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - سجلت "مجموعة أغذية" صافي إيرادات قدرها 954 مليون درهم (ما يعادل 260 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي نتيجة إتمام عمليات دمج وتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.

وارتفعت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأولية خلال هذه الفترة.

كما بلغ صافي الربح 40.5 مليون درهم (حوالي 11 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووقعت مجموعة "أغذية"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عقد إيجار استراتيجي طويل الأجل يغطي أصول وعمليات أعمال المخبوزات المجمّدة في الإمارات، مع مجموعة "لورين" في الشرق الأوسط، وهي مجموعة مخابز مقرها بلجيكا وتمتلك خبرة تزيد على 80 عاماً في مجال المطاحن والمخابز.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم.

وتماشياً مع سياسة مجموعة "أغذية" بتوزيع أرباح نصف سنوية، تم توزيع أرباح نقدية للنصف الأول من عام 2022 بما يعادل 8.25 فلس لكل سهم وذلك في 1 أكتوبر 2022 بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.