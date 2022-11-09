العالم اليوم - الدماغ الأزرق.. مشروع لفك "اللغز الكبير" يشارك فيه عالم مصري

انتم الان تتابعون خبر الدماغ الأزرق.. مشروع لفك "اللغز الكبير" يشارك فيه عالم مصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - يهدف مشروع "الدماغ الأزرق" في سويسرا لكشف أسرار الدماغ الذي لا يزال يمثل لغزا بالنسبة للعلماء.

ويعمل مشروع "الدماغ الأزرق" على محاكاة آلية عمل الدماغ لدى الفئران، من خلال حواسيب عملاقة فائقة السرعة، لتكوين نماذج لخلايا وأنسجة الدماغ، بما يكفل إجراء تجارب تشبه التجارب المعملية المباشرة التي تجرى على دماغ الكائن الحي، لتسريع وتيرة الأبحاث المرتبطة بهذا العضو الحيوي.

وبدأ المشروع في عام 2005 على يد البروفسور هنري ماركرام في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بمدينة لوزان.

ومن المشاركين في المشروع الشاب المصري مروان عبد اللاه، وهو مهندس وباحث مصري خريج كلية الهندسة قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير منها في هذا التخصص، كما أنه حاصل على الدكتوراه في مجال علوم الأعصاب.

وعن المشروع قال مروان لموقع "دوت الخليج": "الدماغ معقد جدا في تركيبه وبه ما يزيد عن 100 مليار خلية إضافة إلى التشابكات العصبية ما يصعّب عملية تحليل وفهم تركيبته ووظيفته".

وأضاف: "إجراء التجارب على الحيوانات تتم وفق شروط صارمة وتختلف بحسب نوع الحيوان وعمره والأجهزة المستخدمة في التجربة".

وتابع: "كل عام هناك مئات الآلاف من الأبحاث عن الدماغ والتي تختلف ظروف كل بحث منها عن الأخرى، ما جعل هناك حاجة لاستخدام التكنولوجيا في فهم الدماغ بشكل أوضح".

محاكاة الدماغ