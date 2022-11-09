العالم اليوم - أرباح قياسية لـ "العالمية القابضة" خلال 9 أشهر.. قفزة بـ236%

انتم الان تتابعون خبر أرباح قياسية لـ "العالمية القابضة" خلال 9 أشهر.. قفزة بـ236% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - قفزت أرباح الشركة العالمية القابضة بنسبة 236 بالمئة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متجاوزة بذلك توقعات الأرباح الأصلية للعام بأكمله البالغة (17 مليار درهم).

وقالت الشركة في بيان أنها حققت أرباحا قياسية على مدى تسعة أشهر بقيمة 24 مليار درهم (ما يعادل 6.5 مليار دولار) مدفوعة بشكل أساسي بأداء الأعمال القوي للشركات التابعة، مشيرة إلى أن الأرباح قد تخطت توقعات السوق.

وعزت الشركة النمو في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى الزخم المستمر في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة للشركة، محليًا ودوليًا، مما رفع إجمالي أصول الشركة إلى 198.8 مليار درهم من 64.4 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2021.

وقال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "النتائج المالية تعكس القوة التي طورتها الشركة العالمية القابضة في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "تخطط الشركة العالمية القابضة للاستمرار في التركيز على التوسع في السوق العالمية، وقد وضعنا أهدافا طويلة الأجل لزيادة عدد عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية العالمية بنسبة 70 بالمئة في الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث يضعنا أداءنا المالي القوي في وضع جيد لدخول أسواق جديدة ..وستظل رغبة التوسع والاستحواذ للشركة العالمية القابضة قوية في المستقبل، حيث نواصل التركيز على قدراتنا التي توجه مسار نمونا، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع عمليات الاستحواذ، حيث إن هذه تعتبر إحدى ميزاتنا التنافسية".

ونمت الأصول الحالية للشركة العالمية القابضة والتي تضم الشركات التابعة لها بنسبة 138 بالمئة بنهاية سبتمبر 2022 مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2021. ومن المساهمين الرئيسيين في إجمالي الأصول الحالية شركة ألفا ظبي القابضة، وكيو القابضة والدولية للأوراق المالية، والصير مارين، ومجموعة ملتيبلاي.

و بلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 31.80 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 20.25 مليار درهم في عام 2021.

كما قفزت إيرادات الشركة العالمية القابضة إلى 34.3 مليار درهم (9.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 87 بالمئة حيث برزت الشركة أقوى في مناخ الأعمال التنافسي الحالي مقارنة بـ 18.3 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام السابق.

وكان ارتفاع إيرادات الشركة الفصلية مدفوعاً بـاستمرار الطلب في جميع الأنشطة التجارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأشهر الـ 12 الماضية بما في ذلك الدار العقارية وأرينا إيفنتس المحدودة وياس كلينك ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وريم للاستثمار، وشركة أبوظبي للزيوت النباتية "أدفوك" وأسمنت رأس الخيمة للاستثمار وإميركوم وسايبر جيت.

وفي حين أن الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة تستعد لخطة نمو قوية في الربع الرابع، فإن أداء الأعمال القوي لمدة تسعة أشهر للشركات التابعة هذا العام انعكس إيجابًا على نتائج الشركة للربع الثالث.

ومن بين أكبر خمسة قطاعات مساهمة في الإيرادات للشركة العالمية القابضة قطاع الطاقة، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والعقارات، والمرافق لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، تليها قطاعات الأعمال الأخرى للمجموعة في المجال الخاص.

وبحسب البيان، فقد ارتفعت إيرادات الشركة العالمية القابضة نتيجة لعمليات الاستحواذ خصوصا في منطقة الهند وتركيا ..وتجاوزت القيمة الإجمالية للاستحواذ في الربع الثالث من هذا العام 13.5 مليار درهم بما في ذلك صفقة طاقة بقيمة 10 مليارات درهم واستثمار 1.8 مليار درهم في كاليون إنرجي و 1.5 مليار درهم في برجيل القابضة، و250 مليون درهم في شركة إميركوم، كل ذلك في وقت تهدف فيه الشركة إلى إدراج المزيد من شركاتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضح البيان أن الشركة العالمية القابضة تواصل البحث عن عمليات استحواذ كبيرة في الربع الرابع لتعزيز أرباحها النهائية ..كما تواصل التركيز على رؤيتها لبناء شركة قابضة للأصول قوية ومتنوعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الصناعات التي يحركها النمو وإنشاء شركات مبتكرة تضيف قيمة وتحقق تحسينات مستدامة للشركات والمجتمعات المحلية في الإمارات والدول التي تعمل فيها الشركات التابعة لها.