اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" ذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن كوريا الشمالية تجرى منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة، بينما توقفت المفاوضات مع المجتمع الدولى بشأن برنامجها النووى والصاروخى.

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