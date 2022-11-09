جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تقدم الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة إلى 48 مقعدا بمجلس الشيوخ فى الانتخابات النصفية 2022 مقابل 47 مقعدا للحزب الجمهورى، وذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الجمهوريين قد حصلوا على 176 مقعدًا بمجلس النواب حتى الآن، فيما حصل الديمقراطيون على 140 مقعدا. جدير بالذكر أنه للسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه، كما أن هناك 5 مقاعد متبقية وهى من ستحسم الأغلبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات الأمريكية.. الديمقراطى يصل لـ 48 مقعدا بالشيوخ و47 للجمهورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.