جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تتجاهل تحذيرات موسكو من خطر حدوث كارثة إشعاعية على خلفية خطط كييف لتنفيذ عمل تخريبى باستخدام "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصبح بهذا متواطئة وراعية للإرهاب النووى.





وجدد أنتونوف التحذيرات الروسية من أن عواقب تفجير القنبلة القذرة قد تكون مشابهة لتفجير قذيفة نووية منخفضة القوة. وأشار السفير الروسى إلى أن كييف تدرس إمكانية تنفيذ استفزاز فى محطات الطاقة النووية الواقعة فى الأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا، مشيرا إلى أن هدف الاستفزاز الأوكرانى يكمن فى اتهام روسيا المزعوم باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، وجر واشنطن والناتو فى أوكرانيا بشكل مباشر، ودفع القوى النووية إلى المواجهة. وحمل أنتونوف واشنطن مسؤولية إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا من خلال ضخ الأسلحة لكييف، مؤكدا أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية الاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتهم واشنطن بتجاهل خطر حدوث كارثة إشعاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.