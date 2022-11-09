العالم اليوم - بورصة طوكيو تهبط من أعلى مستوى في شهرين بضغط من أسهم الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي منخفضا الأربعاء بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة الماضية، وتراجع سهم نينتندو بفعل انخفاض الأرباح مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات تضخم أميركية للتكهن بمسار رفع الفائدة الأميركية مستقبلا.

وزادت خسائر نيكي ليغلق منخفضا 0.56 بالمئة إلى 27716.43 نقطة متراجعا عن ذروة 27943.27 نقطة بلغها أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 1949.49 نقطة. وتراجع سهم نينتندو لصناعة ألعاب الفيديو 7.1 بالمئة بعد خفض توقعات المبيعات لجهازها سويتش عشرة بالمئة. وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد انخفاض سهم جي.إس. يواسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 7.42 بالمئة في أعقاب نتائج مالية مخيبة للتوقعات. كما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط وكانت الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، ونزل مؤشر القطاع 2.67 بالمئة. وحقق سهم طوكيو إلكترون لصناعة أشباه الموصلات أفضل أداء على المؤشر نيكي وصعد 1.62 بالمئة. كما صعد سهم سوزوكي لصناعة السيارات 3.52 بالمئة بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية غير متوقعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بورصة طوكيو تهبط من أعلى مستوى في شهرين بضغط من أسهم الطاقة .. في رعاية الله وحفظة