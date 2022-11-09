رئيس جمهورية بالاو يدعو دول العالم إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - دعا رئيس جمهورية بالاو سورانجيل صموئيل ويبس جميع الدول إلى أن تبذل قصارى جهدها للحد من ارتفاع درجة الحرارة، قائلا "إذا تعاونا جميعا يمكن أن نعالج تغير المناخ .. فلا يمكن أن نظل رهائن للوقود الإحفوري ولا ينبغى أن نسمح للحرب في أوكرانيا أن تستخدم كذريعة للتراجع عن تعهداتنا بالتحول إلى الطاقة المتجددة".

وقال رئيس بالاو - في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ - "نعمل على بناء الاقتصاد بعد تأثره بجائحة كورونا ثم تعثره أمام أزمة المناخ من فيضانات وأعاصير وارتفاع مستوى البحر، مما أسفر عن تدمير المحاصيل والمنازل والبنية التحتية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي تقضى على آلاف الأنواع من الأسماك".

وناشد أكبر الدول المتسببة في التلوث إلى تحمل مسئوليتها عن الضرر الذي تسببت فيه وتسهيل الحصول على التمويل المناخى لأغراض التكيف والتخفيف على شكل منح وليس قروض.. وحث البلدان المتقدمة على تنفيذ وعودها بتمويل 100 مليار دولار ومضاعفة الأحكام الجماعية بشأن تمويل التكيف بحلول عم 2025.