وانج يي: تحسين العلاقات مع أستراليا يخدم مصالح الجانبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا يخدم المصالح الأساسية للجانبين ويلبي التوقعات المشتركة للشعبين والمجتمع الدولي.

صرح وانج بذلك خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج الثلاثاء أجريت بناء على طلب الاخيرة.

وقال وانج إنه يتعين على الجانبين الاستمرار في الالتزام بالتوافق بشأن التوجه الأساسي للشراكة الاستراتيجية الشاملة ، والتمسك بروح الاحترام المتبادل ، والسعي إلى أرضية مشتركة مع نبذ الخلافات ، والعمل نحو هدف المنفعة المتبادلة والربح.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين تقديم مساهمات إيجابية بشكل مشترك لمواجهة التحديات العالمية الحالية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

من جانبها، قالت وونج إن أستراليا والصين حافظتا مؤخرا على اتصالات فعالة، ومع الجهود المتواصلة، شهدت العلاقات الثنائية تغيرات إيجابية.

وأشارت إلى أن أستراليا ستواصل التمسك بسياسة صين واحدة وتطوير علاقات أكثر استقرارا ومتبادلة المنفعة مع الصين على أساس الاحترام المتبادل، مضيفة أن العلاقات الأسترالية الصينية السليمة لا تتعارض مع حماية المصالح الوطنية.