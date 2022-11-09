إعادة انتخاب الجمهورى كيمب حاكما لولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كان قد أصدر أثناء حضوره مناسبة حاشدة للجمهوريين فى ولاية أوهايو مساء الإثنين، ما يرقى إلى أول تأييد له لإعادة انتخاب حاكم ولاية جورجيا الجمهورى بريان كيمب.

وكان ترامب وكيمب متخاصمين منذ الانتخابات الرئاسية التى جرت فى عام 2020، إذ ضغط ترامب على كيمب، الذى كان قد تم انتخابه بدعم من الرئيس الأمريكى السابق فى عام 2018، حتى لا يؤكد فوز جو بايدن فى انتخابات 2020.

ورفض كيمب هذا الطلب وهو ما دفع ترامب لتأييد خصمه الجمهورى السناتور السابق ديفيد بيرديو فى الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، لكن كيمب فاز بسهولة فى هذه الانتخابات.