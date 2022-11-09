الجمهوريون يتقدمون فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الجمهوريين حصلوا على 176 مقعدًا بمجلس النواب حتى الآن، فيما حصل الديمقراطيون على 140 مقعدا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان زعيم الحزب الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى، قد تعهد أمس الثلاثاء، بتأمين حدود الولايات المتحدة، وخفض الإنفاق الحكومى، كما كرر تحذيره من أن الحزب لن يوقع "شيكاً على بياض" من أجل دعم أوكرانيا، وذلك فى حال فوز الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى. جدير بالذكر أنه للسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

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