بيلوسى تحتفظ بمقعدها فى مجلس النواب عن كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، أن نانسى بيلوسى حافظت على مقعدها بمجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا بعد حصولها على نسبة 82% من الأصوات، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





فيما احتفظ الديمقراطى تيم والز بمنصبه حاكمًا لولاية مينيسوتا، واحتفظت الديمقراطية ماجى حسن بمقعدها فى مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشر. يشار إلى أن النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس الأمريكى، أظهرت أن الجمهوريين حصدوا حتى الآن 193 مقعدًا مقابل 166 للديمقراطيين.

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