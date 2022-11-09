رئيسا وزراء جزر كوك وكرواتيا يدعوان لإصلاح نظام تمويل العمل المناخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 08:31 صباحاً - دعا رئيسا وزراء جزر كوك مارك براون وكرواتيا أندريه بلنكوفيتش الدول المتقدمة إلى التحرك بسرعة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وإصلاح النظام العالمي للتمويل غير العادل، بما في ذلك التمويل من أجل العمل المناخي.

فمن جانبه، قال براون - خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ - "إن العالم بحاجة إلى رفع سقف الطموح في مجال الحد من أثار التغير المناخي، وتحسين الخفض من الانبعاثات، والإبقاء على أهداف اتفاق باريس، فضلا عن دعم الحاجة الملحة للبلدان النامية للحصول على التمويل المناخي وللاستجابة إلى الأضرار والخسائر".

وأشار إلى أن مؤتمر (cop 27) هو قمة "التنفيذ"، مشددا على ضرورة التحرك وعدم التقاعس أمام ما تتعرض له المنازل من دمار، والأرواح التي تزهق جراء أثار التغير المناخي.

ومن جهته، قال بلنكوفيتش إن "الخسائر الاقتصادية حول العالم بسبب أحوال الطقس القصوى في ازدياد بشكل مقلق، ويجب الحد من آثار التغير المناخي"، موضحا أنه تم تعديل التشريعات الأوروبية من أجل تسريع وتيرة الانتقال للطاقة منخفضة الكربون.

وأضاف أنه تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الألواح الشمسية بهدف التشجيع على استخدامها، لافتا إلى أنه على سلوفينيا وإيطاليا المشاركة في مشروع "وادي الهيدروجين"، مشيرا إلى استثمار بلاده أكثر من 6 مليارات يورو لتحديث السكك الحديدية، كما سيتم بحلول عام 2032 إنتاج القطارات الكهربائية.