الخارجية البريطانية: هناك حاجة لزيادة التمويل المناخى لـ إنقاذ الأرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ستزيد تكلفة الطعام، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل فى إفريقيا.
وأوضح أن القارة الإفريقية تعرضت لفساد المحاصيل الزراعية، ونقص فى هطول الأمطار للعام الخامس على التوالى بسبب التغيرات المناخية.
وأعرب "كليفرلى" عن سعادته بوجوده فى مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27.
وأشار إلى أن قمة المناخ تعمل على ضمان أن يتم تنفيذ الالتزام الذى تم فى قمة جلاسكو على أرض الواقع.
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