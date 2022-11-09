السودان: تغير المناخ أصبح من أكبر الظواهر البيئية التي تؤرق العالم

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن تغير المناخ أصبح من أكبر الظواهر البيئية التى تؤرق العالم أجمع، وأن تداعياته أثرت بشكل مباشر، على القطاعات الحيوية المُرتبطة بحياة الناس ومعاشهم، وأن السودان كغيره من الدول تأثر بذلك.





وأكد رئيس مجلس السيادة بالسودان فى خطابه أمام مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) بمدنية شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات، التزام السودان بتنفيذ اتفاقية تغير المُناخ، وجميع الاتفاقيات الأخرى لقمة باريس حول المناخ وبروتوكول كيوتو.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن السودان أعد وأجاز وثيقة المساهمات المُحددة وطنيًا، ورفعها إلى لسكرتارية الاتفاقية الإطارية والتى شملت مشروعات فـى جانبى التخفيف والتكيف مـع آثار تغيرات المناخ.

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن السودان يعقد آمالًا كبيرة على تنفيذ اتفاقية باريس، ويتبنى سياسات تنموية، تساهم فى خفض الانبعاثات الحرارية، اتساقًا مع أهداف التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى تأثر السودان بالمتغيرات المُناخية، وخاصة فى القطاعـات الحيوية والإنتاجية، مما أدى إلى موجات من النزوح والحراك السكانى الداخلى و تسبب فى نزاعات حول الموارد بين المجتمعات المتأثرة بهذه التغيرات.

ولفت رئيس مجلس السيادة إلى مشاركة السودان فى المحافل الإقليمية والتى شملت المؤتمر الوزارى الإقليمى بشأن البيئة والهجرة والمناخ، كما شارك فى وضع الاستراتيجية الإقليمية لتغير المناخ لدول الإيقاد، بجانب ترؤسه للمؤتمـر الإقليمى للأرض والصراع، بكمبالا، مما يؤكد على التزام السودان بهذه الأُطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقـة بتغيرات المناخ.

وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن اتفاقية باريس لتغير المناخ، تتميز بالشمول الذى يؤهلها للنجاح، فى تنفيذ أهدافها الرامية إلى توطيد الاستجابة العالمية، للتهديد الناجم من تغير المناخ، سواء كان ذلك فى سياق التنمية المستدامة، أو جهود تخفيف حِدة الفقر، أو غيرها.

وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية السودانى المكلف السفير على الصادق، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شارك على هامش قمة المناخ فى عدد من الفعاليات والورش الحوارية والقمم الرئاسية التى تناولت كيفية معالجة المشاكل والظواهر والتغيرات المناخية والتصحر لإيجاد حلول ومعالجة تلك القضايا، بجانب بحث سبل التمويل اللازم للحد والتصدى للتغيرات المناخية، مؤكدا أن السودان كغيره من الدول تأثر بالتغيرات المناخية والتصحر مما أدى إلى موجات من النزوح واللجوء.

وأشار وزير الخارجية فى تصريحات الليلة إلى أن رئيس مجلس السيادة الذى عاد الليلة إلى الخرطوم قادما من مدينة شرم الشيخ بعد أن ترأس وفد السودان المشارك فى أعمال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والتى عقدت، تحت شعار "قمة التنفيذ"، أجرى عددًا من اللقاءات على هامش القمة، مع عدد من رؤساء الدول العربية والإفريقية تطرقت إلى آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين السودان وتلك الدول.

وأوضح وزير الخارجية السودانى أن رئيس المجلس التقى، الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وصندوق الاستثمار السعودى الذى أنشأ مؤخرًا، وما يتوجب على الصندوق من دعم تجاه السودان.