بلغت شدته 6.6.. زلزال يضرب نيبال

جدة - نرمين السيد - وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وتدمر عدة منازل فى منطقة دوتى.
وقالت قناة الحرة الأمريكية، إن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، كشفت عن مركز الزلزال قرب بلدة ديبايال النيبالية، على بعد 340 كيلومترًا غرب كاتماندو، وعلى عمق 15 كيلومترًا.
وأظهرت التقارير الإعلامية أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضًا، فى العاصمة الهندية نيودلهى، وعدة مناطق محيطة بها.
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